Fin de la taxe sur les égouts à Braine-le-Comte

La taxe sur les égouts va devenir de l’histoire ancienne pour les habitants de Braine-le-Comte. Le conseil communal de ce lundi a en effet voté à l’unanimité l’abrogation de cette taxe. Créée lorsque la ville était passée sous plan de gestion, elle ne sera désormais plus nécessaire en raison d’une réserve financière de plus de quatre millions d’euros, suffisante pour prendre en charge les éventuels coûts liés à la crise économique. Cette abrogation devrait permettre aux ménages d’économiser 65 euros par an.