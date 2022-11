Le choix d’octroyer des subsides FEDER pour la mise en place d’un spectacle de lumières à Mons fustigé à Braine

Alors que Benoît Friart, bourgmestre du Roeulx, s’attendait à ces résultats, ce n’est pas le cas de son voisin de Braine-le-Comte. D’ordinaire bon perdant, Maxime Daye se montre assez enthousiaste quant aux projets des communes du Centre lauréates, beaucoup moins pour ceux de Mons…

"Les communes en lice pour l’obtention des subsides européens FEDER devaient passer devant un comité de sélection. Le jury faisait ensuite un classement pour permettre de déterminer les projets lauréats", explique Maxime Daye (MR). “Depuis le début, Benoît Friart, bourgmestre du Roeulx, me disait que les résultats seraient courus d’avance. J’ai sans doute été naïf en ne le croyant pas. Quand le jury a dévoilé son classement j’ai finalement vu qu’il avait raison."

Soutenue par l’IDEA, la ville de Braine-le-Comte pensait pouvoir obtenir des subsides pour rénover le site des Dominicains tant les critères de sélection étaient respectés. Les rénovations de bâtisses, de patrimoine et les projets favorisant le développement durable partaient en effet avec un avantage, malheureusement insuffisant pour Braine-le-Comte.

"Les projets des autres communes étaient peut-être meilleurs. Ceux de La Louvière et de Soignies respectent bien les critères en rénovant le domaine Boël par exemple, ceux de Soignies étaient également cohérents mais ceux de Mons sont un non-sens selon moi", poursuit Maxime Daye. "Six millions d’euros pour mettre en place un spectacle de lumières alors que les communes coupent leur éclairage public pour tenter de faire des économies, c’est un non-sens. L’autre projet de Mons permettra au musée des Beaux-Arts de louer des collections alors qu’il faut rénover le bâti et faire des économies. Là aussi c’est un non-sens."

Déçu pour ses équipes, le maïeur ne compte pas envoyer le projet de rénovation des Dominicains aux oubliettes. "Je suis triste pour les équipes de l’administration qui ont fourni un gros travail pour que l’on puisse déposer un dossier bien ficelé. Il respectait en plus parfaitement les critères puisqu’il prévoyait la rénovation d’un bâtiment faisant partie du patrimoine tout en favorisant le développement durable par l’intermédiaire de pistes cyclables etc", regrette-t-il. "L’IDEA nous a tout de même indiqué qu’il continuera de nous accompagner pour tenter d’obtenir d’autres subsides pour pouvoir réaliser ce projet. Malheureusement, d’autres de nos projets devront aussi demander des subsides pour leur mise en place. Il faudra donc sélectionner."

Une proposition de geste entre communes avait été faite pour permettre à celles non-sélectionnées de tout de même bénéficier de subsides. Cela a malheureusement été refusé. "La CUC aurait également pu pousser pour demander une enveloppe plus importante pour la région du Centre dont les projets étaient qualitatifs. Cela n’a malheureusement pas été fait non plus", conclut Maxime Daye.