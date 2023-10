La comptabilité de l’hôpital Epicura d’Hornu piratée par un ancien employé en vacances à l’île de Ré

David, 40 ans, était employé par la société informatique Easi. Vendredi, il a comparu devant le tribunal correctionnel, car il est prévenu d’avoir accédé au système informatique de l’hôpital, entre le 20 et le 30 août 2019. Le piratage a entraîné la disparition des fichiers comptables au sein de l’hôpital, le 30 août 2019.

Il raconte qu’il voulait seulement récupérer un fichier qu’il avait créé, après son départ de l’entreprise. “J’avais créé un fichier balisé. Le réécrire allait prendre un temps considérable. Il était plus facile pour moi de le récupérer”, dit-il. Le prévenu conteste s’être introduit plus longtemps dans le système informatique de l’hôpital.

L’hôpital s’est constitué partie civile

L’hôpital s’est constitué partie civile au procès et réclame un dommage de plusieurs milliers d’euros. “Le prévenu confirme qu’il a accédé, après plus de soixante tentatives, au serveur de l’hôpital. Il a reconnu les faits des 22 et 23 août”, explique Me Grégory de Sauvage. Il ajoute que l’ordinateur de David a été identifié, il s’est encore connecté, à cinq reprises, entre le 24 et le 30 août. “Il a fait une recherche sur la manière de supprimer des fichiers”.

La société Easi s’est aussi constituée partie civile au procès. Selon son avocat, l’auteur de cet acte de piratage est une personne qui connaissait bien les données d’accès au système informatique de l’hôpital. Indépendamment de tous les codes nécessaires, il fallait connaître le logiciel. Trois employés ont été suspectés, et notamment le prévenu qui avait quitté l’entreprise en juin, moment où les mots de passe ont été changés, ce qui explique les soixante-trois tentatives d’intrusion effectuées par le prévenu. “Le mobile est une vengeance vis-à-vis de son employeur”. Un dommage de plus de 60.000 euros est réclamé par l’entreprise.

L’avocat de la société Easi estime que le prévenu a été naïf. Il a préparé son coup depuis son domicile, avant de passer à l’attaque depuis son lieu de vacances sur l’île de Ré, où la réception internet était mauvaise. Il devait s’installer près du bar pour avoir une bonne connexion au réseau. Les enquêteurs ont remarqué que le hacker se trouvait dans ce camping, lors de dernière semaine du mois d’août.

Explications farfelues, selon le parquet

Le ministère public ne croit pas le prévenu quand il déclare que c’est son ancien employeur qui est à la base de ce sabotage dans le but de lui faire porter le chapeau. Le substitut du procureur constate qu’il y a eu plusieurs litiges au moment du départ du prévenu de l’entreprise Easi, il avait donc un mobile. Le magistrat du parquet ne croit pas aux explications “farfelues” du prévenu, vers lequel plusieurs éléments précis et concordants convergent.

Le parquet estime que le prévenu était frustré, qu’il a voulu entrer, à soixante reprises, dans le logiciel depuis son domicile en Belgique. Il y est arrivé avant de partir en vacances avec son ordinateur portable. Il est passé à l’acte depuis son lieu de vacances en France. “Toutes ces connexions avaient pour but de détruire un système informatique”, insiste le substitut, lequel réclame une peine de trois ans d’emprisonnement, assortie d’un sursis.

Mort sociale

Me Discepoli estime que cette peine réclamée signifie “la mort sociale” de son client, car les sociétés susceptibles d’engager son client exigent un casier judiciaire vierge. Il explique que son client a travaillé durant près de six ans pour la société Easi. “Il a été décrit par son ancien patron comme un employé exemplaire et travailleur, parti de son propre chef”, déclare l’avocat.

L’avocat rappelle que le prévenu a quitté Easi en février 2019, au moment où la clause de non-concurrence avec une autre entreprise, pour laquelle le prévenu a travaillé, n’existait plus. “Où est donc le mobile ? Et pourquoi s’en prendre à Epicura ? ” demande-t-il.

Le prévenu reconnaît avoir cherché un script, qu’il n’a pas trouvé. “Il a effectué ses recherches depuis un appareil parfaitement localisable”. Par contre, il conteste le sabotage. Le prévenu pense que quelqu’un d’autre a pu entrer dans la faille qu’il avait créée en trouvant le mot de passe pour accéder au logiciel comptable de l’hôpital, en passant par son propre routeur informatique. “Il n’y a pas de traces de connexion depuis son lieu de vacances, entre les 24 et 30 août, au moment du sabotage”, poursuit l’avocat.

Jugement à là mi-novembre.