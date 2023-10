Des cultures de cannabis, exploitées par des Albanais d’Anvers, démantelées dans le Borinage

Plusieurs plantations ont été démantelées du côté d’Anvers, de Bastogne et plus près de chez nous à Frameries et Boussu. Des sociétés distributrices d’énergie se sont constituées parties civiles pour la prévention de vol d’énergie. L’équivalent de près de 300.000 euros en énergie a été détourné dans deux maisons à Anvers, au détriment d’un distributeur du nord du pays. Ores réclame des dommages pour le vol d’énergie dans les plantations en Wallonie. Là aussi, on parle de plusieurs milliers d’euros.

Téléphones cryptés avec SKY ECC

Admir, un Albanais qui vit à Anvers, est considéré par le parquet comme le dirigeant d’une association active dans plusieurs plantations de cannabis découvertes dans le royaume, vente de cannabis et de cocaïne, blanchiment et détournement d’énergie. Il conteste toutes les préventions. Seuls quelques-uns des prévenus, généralement de nationalité albanaise, sont en aveux d’avoir joué le rôle de jardinier au sein de ces plantations.

Céline Carette, substitut du procureur du roi, a résumé l’enquête dans son réquisitoire et a déclaré qu’aucune juridiction du pays n’avait déclaré l’irrecevabilité des poursuites dans le cadre des procès SKY ECC. La légitimité de l’enquête sera remise en question par des avocats de la défense, et notamment par Me Jean-Philippe Mayence, lors de l’audience de cet après-midi. Mercredi matin, le pénaliste a demandé au représentant du parquet d’où il sortait certaines données sur les exploitations téléphoniques.

Surcharge dans une cabine

Le 7 décembre 2020, la société Ores constate une surcharge dans une cabine située rue Grande à Hornu, signe qu’une habitation pourrait abriter une culture de cannabis. Une analyse thermique est effectuée sur une maison suspecte et, en effet, il y a un fort dégagement de chaleur. La maison est louée par un homme qui a donné une fausse identité.

Dès le 29 décembre, la maison est placée sous observation. Une voiture est repérée, elle a déjà fait l’objet d’un contrôle à Anvers. Cette voiture a fait dix-sept allers-retours entre Anvers et Mons, entre le 1er décembre 2020 et le 5 janvier 2021.

Le 11 janvier 2021, cette voiture est aperçue devant une maison située rue du Chêne à Noirchain. Plus tard, d’autres maisons du village framerisois sont suspectées d’abriter des cultures de cannabis, notamment à la rue de Pâturages et à la chaussée romaine à Noirchain.

Le 18 janvier 2022, des perquisitions sont menées dans ces différentes habitations. À la rue Grande à Hornu, on retrouve des restes de culture et un compteur électrique dégradé. À la rue de Pâturages à Noirchain, la police retrouve 580 plants dans trois chambres de culture. Là aussi, le compteur électrique a été dégradé. Plusieurs personnes sont interpellées sur place. Des plants sont retrouvés dans les autres habitations.

Perquisitions et interpellations

Les suspects sont des gens de nationalité albanaise qui vivent à Anvers, dont certains ont des liens familiaux, ce qui renforce la confiance entre eux. Leurs habitations sont perquisitionnées et on retrouve notamment des armes et des documents concernant la location de maisons dans le Borinage.

Plusieurs individus ont été placés sous mandat d’arrêt et certains ont été remis en liberté lors de la procédure. Les téléphones ont fait l’objet d’analyses. Les messages et les photos ne laissent aucun doute sur la culpabilité des prévenus, selon le ministère public. Les expertises génétiques réalisées sur les objets retrouvés dans les maisons renforcent la conviction de l’accusation.

Mercredi matin, Céline Carette a requis des peines contre les prévenus et notamment une peine de cinq ans de prison et une amende de 2000 euros contre Admir.

Jurisprudence

Me Jean-Philippe Mayence, pour la défense, critique l’enquête et notamment l’exploitation des téléphones cryptés, non conforme à la loi selon lui. Il a déposé un arrêt de la cour européenne qui, dit-il, réduit en miettes la jurisprudence belge rendue jusqu’à présent.

Craquées par les services de police, les plateformes Sky et Encrochat ont révélé en 2021 un réseau de trafic international de stupéfiants organisé entre l’Amérique du Sud et l’Europe. Si un gros procès a lieu à Bruxelles, c’est un plus petit dossier qui est actuellement plaidé à Mons.

Politique criminelle liberticide

L’avocat remet en question la légalité de la procédure. Il précise que le serveur de la société canadienne SKY ECC se trouve à Roubaix, en France. “Où est l’enquête commune européenne ? ” demande l’avocat. Il précise qu’elle existe pour le mégaprocès de Bruxelles, mais pas pour celui de Mons.

Il ajoute : “On a utilisé un argument inexact pour obtenir une enquête déloyale dans le but de récolter massivement des données à caractère personnel. Toutes les vérifications faites sont inacceptables. C’est un simulacre effectué dans le cadre d’une politique criminelle liberticide”. Le pénaliste a rendu une centaine de pages de conclusions sur la recevabilité de la procédure.