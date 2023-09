Jean-Claude Debiève, bourgmestre de Boussu, ne sera pas candidat à sa réélection

”Je pensais qu’après autant d’années, les gens en auraient un peu ras-le-bol de moi mais beaucoup se disent attristés par ma décision”, souligne le maïeur. “Ce n’est pas une décision qui a été facile à prendre, absolument pas. Mais l’âge et la fatigue sont là. Surtout, je dois m’avouer déçu… Du monde politique, de personnes avec qui je travaille et qui ne s’investissent pas, qui ne tiennent pas leur parole, qui soutiennent une décision et puis changent d’avis.”

Des comportements que Jean-Claude Debiève ne peut accepter. “J’ai toujours été quelqu’un de rigoureux, tout en étant capable de faire preuve de souplesse. Mais l’hypocrisie et le manque de sérieux sont des choses avec lesquelles j’ai beaucoup de mal. J’ai heureusement pu compter sur le soutien de personnes formidables et fiables. Aujourd’hui cependant, je ne pense plus avoir la force d’aller au feu pour défendre mes projets.”

Laisser la place aux jeunes

Des projets, le bourgmestre en aura mené un certain nombre. “Je pense qu’on a avancé dans le bon sens, qu’on a contribué au redynamisme de la commune. On a réalisé de belles choses et d’autres sont en passe d’être concrétisées. J’aurais évidemment aimé les faire aboutir moi-même. Mais il est temps de laisser la place aux jeunes. Ne plus me déclarer candidat-bourgmestre, c’est leur laisser la possibilité de se prononcer, de tenter leur chance.”

Jean-Claude Debiève, aujourd’hui âgé de 78 ans, ne tire pas pour autant un trait sur la politique. “Comme je le disais, je reste disponible au besoin. Il me reste de toute façon encore une année de mandat… Que je vais passer plus sereinement que si j’espérais être réélu.” Bourgmestre depuis 2006 mais investi en politique depuis 2000, le Boussutois a cependant conscience qu’un scénario difficile ne peut pas être totalement exclu.

S’il pousse la liste et que le PS “gagne” les élections, Jean-Claude Debiève reste susceptible d’obtenir le plus de voix de préférence. “Si cela devait arriver – ce que je n’espère pas – cela mériterait réflexion. Il faudrait peser le pour, le contre et voir comment on en est arrivé là.” Il est cependant bien trop tôt pour imaginer pareil déroulement, la campagne n’ayant pas encore été officiellement lancée.