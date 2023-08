Le groupe hospitalier EpiCURA va proposer un questionnaire médical ORL grâce à l’intelligence artificielle

À remplir avant la consultation, il offrira aux patients un diagnostic médical suggéré. Mené par le professeur Jérôme Lechien et Marlène Frérejean, senior project manager, le projet consiste en une collaboration avec la société Bingli, spécialisée dans la création de questionnaires intelligents basés sur des agents conversationnels, posant au patient 70 à 100 % des questions anamnestiques du médecin avant la consultation en personne.

Concrètement, le projet vise plusieurs objectifs. “EpiCURA bénéficiera d’un gain de temps et de qualité lors des consultations médicales”, explique-t-on du côté du groupe hospitalier. “L’amélioration de la prise en charge des patients grâce à un questionnaire préalable complet renforcera la qualité des soins et permettra aux médecins de se concentrer davantage sur les interactions humaines.”

Et de poursuivre : “Il vise également à assister la formation des jeunes médecins post-gradués en utilisant l’IA pour faciliter le diagnostic et l’apprentissage des diagnostics basés sur des éléments cliniques. L’aspect pédagogique de l’outil en fait une ressource précieuse pour la formation médicale avancée au sein de l’institution.” Piloté par une équipe pluridisciplinaire, le projet devrait donc aboutir d’ici peu, avec l’implémentation d’un questionnaire intelligent et spécifique à l’ORL.

Il sera accessible en ligne via un QR-Code ou un SMS.