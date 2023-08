La ducasse à Bouboule se prépare à Boussu : “on vérifie toutes les 15 minutes les prévisions météorologiques !”

”La scène est montée, c’est déjà une bonne chose. Les ouvriers communaux et les entreprises externes travaillent désormais à la pose du chapiteau et des pagodes. Les forains sont quant à eux installés selon un aménagement pensé zone par zone afin de gêner le moins possible la circulation sur la rue Grande”, explique Alexandre Célestri pour la commune de Boussu. Cette année, le choix a en effet été fait de ne pas bloquer la voirie à partir du mardi.

”On est conscient qu’une fois bloquée, la mobilité n’est pas simple pour les riverains et plus globalement pour les gens de la région. La rue Grande représente une zone de transit entre l’autoroute et l’axiale boraine. Elle va donc rester ouverte jusqu’au jeudi 13 heures.” Au total, une vingtaine de loges foraines seront installées. À cela s’ajouteront différents foodtrucks, histoire de ravir les papilles.

Pizza, pâtes, brochettes de pomme de terre à l’américaine, churros seront notamment disponibles. “La nouveauté de cette année, c’est l’aménagement d’un espace bar à l’effigie du MAH Hôtel de Saint-Ghislain. Le public pourra y déguster des cocktails, allant du mojito au spritz en passant par le gin tonic.” Bref, à tout point de vue, les festivités se préparent. Du côté des organisateurs, on est désormais rodés à l’exercice.

”On espère simplement que le ciel ne nous tombera pas sur la tête ! On vérifie à peu près toutes les 15 minutes les prévisions météorologiques, en essayant de trouver les plus favorables pour se rassurer ! C’est un peu notre seule inquiétude. On sait à quel point la météo joue un rôle crucial dans la réussite de l’événement. On a des craintes pour vendredi plus particulièrement. On espère pouvoir se dire que ce ne sera pas la catastrophe ce week-end.”

En 2019, année d’avant-covid, la ducasse à Bouboule avait établi son record de fréquentation en attirant entre 15 000 et 20 000 personnes sur l’ensemble du week-end. Les organisateurs espèrent évidemment faire aussi bien cette année !