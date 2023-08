La foule au rendez-vous lors de la première journée du Summer Music Festival : “Les deux scènes étaient toujours remplies” (Photos)

”La foule a véritablement répondu présent ce jeudi pour le premier jour du festival à tel point que je n’ai plus de voix”, confie Richard Vanderhaeghen, organisateur du Summer Music Festival. “J’ai vu les gens s’amuser, danser et passer de scène en scène pour vivre les différents concerts, c’était vraiment agréable.”

Que cela soit la mainstage ou le Dômo Club, la foule était au rendez-vous. Pari réussi donc pour les organisateurs qui avaient misé sur plus de variété dans les styles musicaux. “Les deux scènes ont plu à tout le monde, elle était systématiquement comble. On voyait vraiment les festivaliers passer du Dômo Club à la mainstage et inversement après chaque concert. C’était donc une première journée vraiment réussie”, poursuit Richard Vanderhaeghen.

Une réussite qui devrait en attirer d’autres ce vendredi, samedi et dimanche. Au programme aujourd’hui, les festivaliers pourront notamment retrouver Niska. “Je pense que l’engouement va se poursuivre ces trois prochains jours. Aujourd’hui, Niska est notamment à l’affiche. Le soleil sera au rendez-vous tout comme les festivaliers au vu des tickets vendus. La bonne journée d’hier devrait donc se poursuivre”, conclut Richard Vanderhaeghen.

Nos photographes étaient également sur place ce jeudi pour immortaliser l’événement. On vous laisse admirer une compilation de leurs meilleures photos.