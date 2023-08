C’est parti pour quatre jours de Summer Music Festival !

C’est au rythme des chansons de Nico et Bigro que les festivaliers ont rejoint le site du Summer Music Festival pour vivre quatre jours de concerts et d’activités. Plusieurs d’entre eux sont arrivés tôt sur place pour éviter les files. D’autres profitent simplement du soleil et des nombreux concerts prévus dès ce jeudi. “On est en congé donc on n’a voulu venir tôt au festival pour profiter du soleil et des premiers concerts”, indique Lucas, festivalier. “J’attends surtout Roméo Elvis aujourd’hui. Je l’écoute souvent sur Spotify mais je n’ai jamais eu l’occasion de le voir en vrai.”

C’est sur le coup de 21h que l’artiste belge est attendu sur la mainstage du festival. Avant lui, Nico et Bigro, DJ KLX, F4B4, Twodee et Sosa Fame ainsi que Coelho se succéderont sur scène. Dans le même temps, le Dômo Club s’apprête à prendre une claque musicale avec la venue de Sinik. Bien d’autres artistes sont également attendus sur cette toute nouvelle scène qui permettra de varier les styles musicaux tout au long des quatre jours du festival.

Visite des lieux

Pour les festivaliers n’étant pas encore arrivés sur le site du festival, nous avons fait un petit tour du site pour eux afin qu’ils s’y retrouvent facilement une fois sur place. Concrètement, l’entrée au festival se tiendra sur au niveau de la rue Camille Moury. De la signalétique permettra aux festivaliers d’arriver facilement sur place. Les bénévoles se chargeront ensuite de les guider pour le mieux. Pour le parking, il faudra alors débourser cinq euros pour un jour et dix pour les quatre jours du festival. Les visiteurs sont invités à ne pas se parquer dans la zone délimitée par des barrières, comprenant la rue Camille Moury, la rue Désiré Maroille et le sentier du Croquet, réservés pour les riverains. S’ils le font, ils s’exposent à des amendes et des enlèvements de voiture.

Une fois la voiture garée et le bracelet récupéré, les festivaliers pourront pénétrer sur le site. En entrant, sur leur gauche, ils trouveront la game zone ainsi que les stands de plusieurs associations. Sur leur droite, ils auront rapidement en ligne de mire la mainstage. Aux abords de cette dernière, bar, bar VIP ou encore stand de contrôle d’alcoolémie seront à leur disposition. Un peu plus loin sur le site, le foodcorner proposera tout le nécessaire pour se restaurer. Qu’ils soient plus sucrés ou salés, les festivaliers trouveront leur bonheur sur place. Sur leur chemin, ils croiseront le stand de merchandising, nouveauté de cette année. Le Dômo Club se trouvera finalement à la fin du site du festival.

C’est sous le soleil que les festivaliers pourront procéder à leur propre visite des lieux. Les tenues d’été seront de sortie après de nombreuses semaines de mauvais temps. Un décor aux couleurs du festival est également prévu sur place pour immortaliser cette dixième édition du Summer Music Festival qui s’annonce historique.