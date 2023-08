Le Summer Music Festival prêt à accueillir les festivaliers : “nous nous dirigeons vers un record historique”

C’est donc l’un des événements majeurs de la région qui s’apprête à ouvrir ses portes. À moins de 24 heures avant l’ouverture du site du festival, tout est prêt pour accueillir les festivaliers. “Malgré une météo capricieuse pour le montage, nous sommes dans les temps. Tout est installé sur le site qui a dû être quelque peu réaménagé en raison des conditions météorologiques”, indique Richard Vanderhaeghen, organisateur du Summer Music Festival.

Une année qui s’annonce plus que jamais historique. “Nous nous dirigeons tout droit vers un record historique pour le festival. Nous avons en effet déjà vendu trois fois plus de billets que l’année dernière. Nous attendrons tout de même la fin du festival avant de dresser le bilan mais cela s’annonce plus que bien”, poursuit Richard Vanderhaeghen. Si les organisateurs refusent de dresser un premier bilan, c’est surtout parce qu’ils s’attendent à vendre encore de nombreuses places en ce dernier jour de prévente mais également directement sur le site du festival.

La météo, l’affiche, avec Roméo Elvis ce jeudi et SCH ce dimanche notamment, contribuent pour beaucoup à ce succès de foule. Les nombreuses activités prévues sur le site et le walking dinner réservé aux quelque 150 partenaires ainsi que le foodcorner font aussi monter l’engouement d’un cran. “Quand on combine tous ces éléments, on arrive à ces chiffres de vente historique”, ajoute Richard Vanderhaeghen.

Tout est également prêt au niveau de la mobilité. Les festivaliers qui auront pris leur ticket en prévente pourront se rendre à la billetterie du festival deux heures avant l’ouverture du site pour récupérer leur bracelet plus rapidement. Cela désengorgera par la même occasion la circulation. Les riverains ne seront pas non plus lésés par cette affluence massive durant les quatre jours de festival puisque le stationnement aux rues Camille Moury et Désiré Maroille ainsi que le sentier du Croquet seront réservées uniquement aux habitants de ces trois rues. Les festivaliers qui s’y stationneraient s’exposent à des amendes et enlèvements de voitures.

Tout est prêt, donc, pour vivre quatre jours de festival dès demain 14h !