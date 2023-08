Signalétique, parkings,… les organisateurs du Summer Festival font le point sur la mobilité aux abords du festival

La mobilité est un enjeu majeur des événements d’envergure tel que le Summer Music Festival. Les organisateurs peaufinent donc les derniers détails pour que tout se déroule pour le mieux. “Les festivaliers pourront indiquer la rue Camille Moury comme destination dans leur GPS. À leur arrivée sur place, ils n’auront qu’à suivre la signalétique pour arriver à bon port”, indique Richard Vanderhaeghen, organisateur du Summer Music Festival.

Une fois sur place, les festivaliers pourront profiter des parkings prévus en conséquence pour accueillir tout le monde. “Les parkings seront plus grands cette année et plus proches du site du festival. Un dépose minute sera également installé sur la place Saint-Charles de Boussu. Il permettra de désengorger au maximum le trafic tout en n’obligeant pas les personnes ne restant pas pour le festival de venir jusqu’au site. Cela sera donc positif pour la mobilité”, poursuit Richard Vanderhaeghen.

Les parkings étant situés dans des prairies, des plaques de roulage et des tracteurs avaient notamment été prévus en cas de mauvais temps. Ils ne devraient finalement pas être nécessaires tant la météo devrait être au beau fixe. Une autre question que se posent les festivaliers concerne également le prix des parkings. Il faudra débourser à peine cinq euros pour les quatre jours du festival. Un autocollant sera alors à apposer sur le véhicule du festivalier pour lui permettre l’accès tout au long de l’événement.

Pour réduire au maximum l’attente avant de rentrer sur le site du festival, les bracelets des festivaliers pourront être récupérés dès jeudi midi. Le site ouvrira quant à lui ses portes à 14h.