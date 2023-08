Le terril Saint-Antoine a commencé sa métamorphose pour accueillir le Summer Festival : “nous devons jouer avec la pluie”

Les habitants de la région auront probablement vu les semi-remorques se rendre sur le site pour entamer les préparatifs. La mainstage a notamment déjà rejoint le site du Summer Festival. “Nous avons accueilli quatre semi-remorques dernièrement. Ils contenaient notamment la mainstage qui sera plus grande cette année. Elle contribuera ainsi pleinement à l’essor du festival. L’espace VIP sera également d’une gamme au-dessus”, indique Richard Vanderhaeghen, organisateur du Summer Music Festival. “De grosses équipes sont mobilisées sur place et une garde de nuit a lieu pour s’assurer que nous n’aurons pas de mauvaise surprise.”

Le Summer Music Festival qui devrait échapper à la pluie pendant les quatre jours de festivités mais malheureusement pas pour ses préparatifs. “Nous avons eu quelques soucis avec la pluie ces deux premiers jours de montage. Nous restons tout de même dans les temps. Des équipes d’une vingtaine de personnes sont prévues mais pourraient évoluer en cas de besoin. Nous devons vraiment réaliser notre timing avec la météo. Des plaques de roulage supplémentaires pour la circulation devraient prochainement arriver pour faciliter l’aménagement du site lors de périodes d’averses”, poursuit Richard Vanderhaeghen.

La course contre-la-montre est donc bel et bien lancée pour les organisateurs du Summer Festival qui se montrent confiants. “Le Summer Festival commence de façon officieuse pour nous avec ce montage. Les foodtrucks, partenaires, le village associatif et la game zone viendront s’installer jusqu’à mercredi prochain. Une grosse journée est prévue lundi avec la venue de bon nombre d’entre eux”, conclut Richard Vanderhaeghen.

Tout se profile donc bien pour le Summer Music Festival dont la pluie n’aura pas raison du timing de préparation. Pour les festivaliers, il faudra encore se montrer patient jusqu’à jeudi prochain avant de vivre quatre jours de fête sous le soleil.