La zone de police Boraine et les agents d’High Security encadreront le Summer Music Festival

Pour s’assurer que tous les festivaliers soient encadrés dans de bonnes conditions lors du Summer Music Festival, des discussions ont eu lieu pendant un an entre la zone de police Boraine et les organisateurs. “Dès la fin de l’édition précédente, des discussions ont eu lieu avec les différentes divisions, que cela soit les forces de police, les services de secours, les pompiers, etc, pour accueillir au mieux les festivaliers”, indique Richard Vanderhaeghen, organisateur du Summer Music Festival. “Ces réunions étaient organisées pour être prêt à réagir en toutes circonstances.”

Des discussions qui sont continuellement allées dans le bon sens et qui permettront à l’ensemble des festivaliers de se rendre serein à l’événement. “Quand les deux parties sont ouvertes à la discussion et font avancer les choses, tout ne peut alors que bien se passer lors de l’événement. La zone de police Boraine s’est montrée très à l’écoute et a répondu à l’ensemble de nos questions. Elle s’assurera ainsi que tout se passe bien aux abords du site du festival”, ajoute Richard Vanderhaeghen.

Sur le site, les agents agréés de High Security se chargeront d’encadrer le Summer Music Festival. “Les agents de High Security se chargeront de maintenir l’aspect positif et familial du festival. Grâce à eux, nous pouvons être sûrs que tout sera bien encadré”, poursuit Richard Vanderhaeghen. Les forces vives seront donc importantes sur et en dehors du site pour s’assurer que tout se passe pour le mieux.

Le rendez-vous est désormais donné aux 10, 11, 12 et 13 août prochains.