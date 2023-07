Le Summer Music Festival pourra compter sur une équipe de 200 bénévoles : “Sans eux, il est impossible d’organiser un tel événement”

Accueillir les festivaliers et les artistes, tenir les bars, nettoyer le site et bien d’autres missions attendent les bénévoles du Summer Music Festival. Comme de nombreux autres événements d’une telle ampleur, les organisateurs pourront compter sur quelque 200 fidèles qui remueront ciel et terre pour faire en sorte que le Summer Festival se déroule pour le mieux. En contrepartie, les bénévoles pourront compter sur des organisateurs aux petits soins pour eux qui leur permettront de vivre une expérience unique en plein cœur de l’événement.