Plus que quelques jours pour bénéficier de tickets à prix réduit pour le Summer Festival : “cette édition sera historique”

Le nombre de places vendues explose en effet à quelques semaines seulement du début du Summer Music Festival. “Nous avions déjà eu du monde lors des deux premières vagues de vente de places à un tarif préférentiel et également dans les premiers jours de cette troisième vague. Nous savons tout de même que beaucoup de festivaliers attendent la dernière minute avant de se procurer leur place. Nous leur rappelons donc qu’elles ne sont disponibles au prix de 50 euros pour quatre jours seulement jusqu’au 31 juillet”, explique Richard Vanderhaeghen, organisateur du festival.

Des ventes qui se portent on ne peut mieux. Il faut écrire aussi que la programmation a de quoi séduire les nombreux amateurs de musiques rap, électro, House et même latino. “Nous avons déjà vendu plus de places que lors des éditions précédentes. Cette dixième année sera vraiment une année historique et charnière pour le Summer Festival”, poursuit Richard Vanderhaeghen.

Pour vivre cette année historique de l’intérieur, les habitants de Dour, Hensies, Honnelles, Boussu et Saint-Ghislain peuvent se rendre à l’espace Michel Vanderhaeghen, situé à la rue Neuve, 37 à Boussu jusqu’au 31 juillet. Après cette date, il faudra débourser 75 euros pour vivre les quatre jours de festival. Des prix qui restent donc très abordables pour permettre au plus grand nombre d’en profiter.