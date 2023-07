Pour son dixième anniversaire, le Summer Music Festival lance sa gamme de vêtements

Fort de dix ans d'expérience, le moment est venu pour les organisateurs de lancer leur propre marque de vêtements. "Cela faisait longtemps que nous voulions lancer notre gamme de vêtements mais nous avions à coeur d'attendre d'atteindre le cap des dix ans pour le faire. Au fil des années, nous nous sommes constitués une expérience suffisamment solide pour que les festivaliers aient envie de se tourner vers les vêtements aux couleurs du festival", indique Richard Vanderhaeghen, organisateur du Summer Music Festival.

Bob, T-Shirts, pulls et autres vêtements seront donc disponibles à la vente lors du Summer Music Festival prévu du 10 au 13 août. "Des vêtements de différents coloris seront proposés grâce à une collaboration avec une entreprise travaillant un peu partout en Wallonie. Les vêtements seront disponibles dans un stand dédié du festival mais également toute l'année sur le site internet de ce dernier", ajoute Richard Vanderhaeghen.

Un merchandising qui permettra au festival d'encore prendre un peu plus d'ampleur. Cette dixième année s'inscrit donc plus que jamais comme une année charnière et historique pour le Summer Festival. "Vendre des produits dérivés permet incontestablement de développer encore davantage la communication du festival. Cela permet également de le crédibiliser et de matérialiser sa longévité et sa qualité. Si les vêtements séduisent, ceux qui les achètent les porteront même en dehors du festival permettant de faire parler de nous tout au long de l'année", conclut Richard Vanderhaeghen.

D'autres nouveautés se dévoileront encore quotidiennement dans nos pages jusqu'au début de l'événement. Affaire à suivre donc...