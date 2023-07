La kermesse à Bouboule se prépare : Cauet partage son enthousiasme avec les auditeurs d’NRJ

Boussu, son château, son patrimoine, ses vestiges d’une époque minière révolue… Et sa kermesse à Bouboule ! Avec ses quelque 19 900 habitants, on ne peut pas dire que la commune boraine soit particulièrement connue à l’internationale. Et pourtant, il y a quelques jours, ce sont près de 373 000 auditeurs français potentiels qui ont entendu parler des festivités hornutoises.