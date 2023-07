Un fou du volant manque de renverser une petite fille entre Boussu et Dour

Nous sommes à Quaregnon, le 18 mars 2023. Léandro, 21 ans, se trouve chez son père. Ses parents sont séparés mais son papa continue à aider sa maman, gravement malade. Celle-ci a déposé les clés de sa voiture sur la table. L’auto est stationnée devant. Léandro est tenté de prendre les clés, mais il sait qu’il ne peut pas.

Il craque et monte dans l’auto. Il démarre en trombe. Pas de chance pour lui, la police boraine effectue un contrôle un peu plus loin. Léandro force le passage. Les policiers se lancent à sa poursuite, sirène hurlante et feux allumés. Il est 16h53, le jeune homme roule à plus de 150 km/h dans les zones limitées à 50.

Il multiplie les infractions

Le substitut du procureur raconte la suite. “Il effectue des manœuvres de dépassement, sur des lignes blanches, obligeant les automobilistes qui circulent dans le sens opposé à rouler sur les trottoirs afin d’éviter la collision frontale”.

Léandro risque de provoquer un drame. “Dans un virage serré à gauche, il est à deux doigts de renverser une petite fille, âgée de dix ans, qui circule sur son vélo”.

Le prévenu roule tellement vite qu’il parvient à semer les policiers à hauteur de Dour. Qu’importe, ceux-ci ont assez d’éléments pour perquisitionner son domicile de son père, sur base du flagrant délit. Il n’est pas là, et l’auto non plus. Son père avoue l’avoir cachée chez un tiers.

Aveux

Léandro est placé sous mandat d’arrêt et minimise les faits devant le juge d’instruction, précisant que conduire est sa passion… mais il n’a pas le permis ! Le jeune homme a comparu devant la chambre des vacations du tribunal correctionnel, mardi matin. Il ne conteste pas les faits et encourt une peine de deux ans de prison, ainsi qu’une déchéance de conduire durant cinq ans.

Il a emmené ses parents sur le banc de l’infamie. Le ministère public reproche aux parents de ne pas avoir assuré l’auto, en défaut de contrôle technique, et de l’avoir laissée aux mains de leur fils, alors qu’ils savaient qu’il n’avait pas le permis. “C’est humainement inadmissible d’emmener ses parents devant le tribunal”, commente le substitut du procureur, qui requiert une amende contre la maman, et une peine de trois mois contre le père, lequel risque aussi de perdre son permis.

Mère très malade

Me Brocca, pour le fils et la mère, s’insurge. “C’est aussi inhumain de traduire cette femme devant le tribunal, alors qu’elle est très malade. On aurait pu disjoindre la cause ! ”. L’avocat explique que, le jour des faits, cette dame venait de sortir de l’hôpital. Elle ne s’est pas rendu compte, alors qu’elle se reposait, que son fils avait pris sa voiture.

L’avocat plaide l’acquittement pour la maman et une peine de travail pour le fils, “avec une peine subsidiaire de deux ans pour qu’il aille au bout”. Selon l’avocat, son client a pris la décision la plus stupide de sa vie”. Le père du détenu sollicite une mesure de faveur.

Le jugement sera rendu le 11 juillet. En attendant, Léandro est détenu à la prison de Tournai et il ne participera pas au troisième anniversaire de son fils. Il souhaite que ses parents n’aient plus de problèmes à cause de ses bêtises.