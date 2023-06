La gare de Boussu totalement comble lors du deuxième jour de la Braderie

Pour ce samedi de Braderie de Boussu, l’événement accueillait Aymeric, La Grange, Fédora et Destïny avant de faire place aux Sales Djones 2.0. et le citoyen d’honneur de Boussu, le DJ Daddy K. Un programme éclectique et alléchant qui a su séduire citoyens et organisateurs ! “La gare était totalement comble pour ce samedi de Braderie”, confie Alexandre Celestri. “Nous nous attendions à voir du monde tant la notoriété de Daddy K attire les foules. Il est également citoyen d’honneur ce qui ne fait qu’accroître la volonté des citoyens de venir le voir. Nous ne pensions tout de même pas que la gare serait totalement remplie en ce samedi de Braderie.”

Il n’a pas fallu attendre la venue du DJ le plus populaire de Boussu pour que l’ambiance monte d’un cran. Les Sales Djones ont en effet également assuré le show… à leur manière ! “Les Sales Djones ont proposé leur rock borain qui a également su séduire les visiteurs. Lors de son discours, le bourgmestre a même été déguisé par les membres du groupe. Le spectacle en valait donc le détour”, poursuit Alexandre Celestri.

En ce dimanche de braderie, les rues de Boussu seront encore noires de monde. Plus de 10 000 personnes sont en effet attendues pour le marché. Au niveau scénique, des groupes de country animeront le début de journée avant de faire place à la tête d’affiche : François Feldman. “Les équipes de Feldman sont déjà en train de monter pour préparer sa venue de ce soir. Après son concert, nous invitons les citoyens à rester à la gare pour assister au feu d’artifice. Il sera tiré depuis le château et sera donc facilement visible depuis la gare”, conclut Alexandre Celestri.

En plus de son succès de foule, la braderie de Boussu a su rester bon enfant jusqu’à maintenant puisqu’aucun problème n’a été signalé.