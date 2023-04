Boussu-bois : une solution trouvée pour les utilisateurs de la ligne 13 !

“La suppression d’arrêts de bus dans le quartier très populaire de Boussu-Bois impactait le confort de nombreux navetteurs”, rappelle le bourgmestre de Boussu, Jean-Claude Debiève (PS). Le TEC et la commune de Boussu, en concertation depuis 15 jours, ont discuté des différentes solutions pour arriver, ce mercredi lors du collège communal, à un consensus pragmatique.

Concrètement, la rue Ferrer sera mise en double sens exclusivement pour les bus. Des chicanes seront apposées pour fluidifier le trafic voitures-bus. Ces modifications de voirie seront opérationnelles à partir du 24 avril mais ne sont pas pour autant définitives. En effet, le dispositif est mis à l’essai et sera réévalué au bout de trois mois. S’il s’avère efficace, il sera rendu permanent.

”Le nouveau trajet sera largement relayé sur les canaux de communication des deux partenaires”, précise encore le bourgmestre. Dans sa Déclaration de Politique Régionale 2019-2024, le Gouvernement a rehaussé ses ambitions pour transformer la mobilité en Wallonie à l’horizon 2030 et l’engager vers un transfert modal. Pour y arriver, plusieurs zones en Wallonie verront leur mobilité complètement repensée.

La volonté est de mieux positionner le réseau de transport public comme une alternative réelle à la voiture individuelle, tout en répondant mieux aux besoins des citoyennes et des citoyennes. La problématique de la desserte du quartier de Boussu Bois et plus globalement de la région du Borinage sera intégrée dans ce processus dans les années à venir.