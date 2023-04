Longtemps retardés, les travaux de la gare de Boussu avancent bien

Il faudra encore prendre patience avant qu’ils ne soient clôturés mais les travaux de la gare de Boussu avancent bien. Une nouvelle qui aura de quoi rassurer les autorités communales en premier lieu, mais aussi les riverains et les usagers. Et pour cause : annoncé de longue date, les travaux n’ont finalement été lancés que récemment. In fine, le bâtiment abandonné depuis plusieurs années fera peau neuve.