13 arrêts de bus supprimés à cause d’un aménagement de voirie à Boussu-Bois : les TEC et la commune cherchent toujours des solutions

”À Boussu, on cède aux caprices d’un seul habitant, invoquant sa sécurité (alors qu’il connaissait la maison et le quartier) au détriment de tout un quartier qui n’a plus aucun bus pour se rendre à Boussu ou Saint-Ghislain. C’est ça, la vision de la commune ? Des années que les bus passent par là et on plante des piquets ridicules, censés protéger les gens ? Que fait Boussu pour les navetteurs de toutes les rues qui ne seront plus desservies ?”, peste un internaute.

Les commentaires du même genre se multiplient sur la toile. Certains sont particulièrement virulents et parlent de “copinage”. Des accusations dont se défend l’administration, qui évoque un aménagement sécuritaire. “Les gens ne comprennent ou ne veulent pas comprendre mais il s’agit bien de protéger des citoyens et des usagers faibles de bus qui roulent de manières récurrentes sur le trottoir”, insiste Jean Homerin (PS), échevin de la mobilité.

Des réparations trop fréquentes

”Tous les 15 jours environ, la commune devait intervenir pour réparer la bordure ou le trottoir car les bus roulent dessus. Ce n’est pas tenable. Nous n’intervenons pas pour une personne. Nous intervenons parce que c’est nécessaire !” Avec l’installation de plots métalliques, impossible pour les chauffeurs d’empiéter sur le trottoir. Il faut donc prendre davantage de temps pour procéder à la manœuvre.

”C’est possible. Des tests ont été effectués, en présence de représentants des TEC ! Mais cela dépend de la bonne volonté des chauffeurs car il faut effectivement prendre le temps.” Quelques alternatives ont malgré tout été proposées à la société de transport. Mais aucun consensus n’a été trouvé. “La décision de supprimer les arrêts est unilatérale, nous ne pouvons que la déplorer, d’autant que les TEC doivent offrir un service public.”

Trop de risques d'accrochage

Du côté des TEC, on confirme que les discussions sont toujours en cours et qu’aucun consensus ne se dégage. “Il s’agit d’un virage délicat et le risque d’accrochage est trop grand”, explique Audrey Lepape, porte-parole. “Un bus accidenté, c’est un bus immobilisé et donc des impacts sur le service. Nous ne pouvons pas prendre ce risque. Nous tentons de trouver des solutions qui conviendront à tous, le plus rapidement possible."

Car pour l’instant, ce sont bien les usagers qui pâtissent de la situation. “Nous en sommes conscients, nous faisons notre possible pour avancer sur le dossier. Des propositions ont été formulées par chaque partie.” Celle des TEC, qui consiste par exemple à donner l’autorisation aux bus de remonter un sens interdit, est rejetée par l’administration.

”Pour ce faire, il faudrait supprimer des emplacements de stationnement, ce qui provoquera la colère des riverains, mais surtout, on risque de créer des tensions entre chauffeurs et automobilistes si ceux-ci refusent de faire marche arrière une fois face au bus”, justifie Jean Homerin. Pour ce dernier, emprunter le virage suivant, plus large, serait une option. Mais la présence de dos-d'âne serait visiblement gênante pour les TEC.

Bref, à ce stade, les réflexions sont lancées mais aucune solution concrète n’est avancée. Les usagers peuvent prendre connaissance des arrêts supprimés et des déviations sur le site des TEC.