Boussu : Romeo Elvis, premier nom du Summer Music Festival

Le rappeur belge, bien connu pour ses titres “Malade”, “Soleil” ou ses nombreuses collaborations (Le Motel, L’Or du Commun, Caballero et JeanJass, Angèle,…) ne sera à la programmation que de deux festivals belges cet été, à savoir Les Francofolies et le Summer Music Festival. “C’est une petite exclusivité que l’on est vraiment heureux de pouvoir offrir en ouverture de l’événement”, souligne Richard Vanderhaegen, organisateur.

”On a envie de frapper fort, d’une part parce que nous célébrerons cette année le dixième anniversaire du festival, et d’autres parce que nous comptons le développer davantage et attirer un public plus diversifié encore que lors des précédentes éditions. On souhaite que le public profite d’une expérience musicale de qualité mais qu’il s’amuse et vive quatre jours un peu hors du temps.”

Espaces détentes, dégustations, activités sportives ou associatives, le festival sera the place to be pour les groupes d’amis et les familles cet été. “Les premiers tickets seront mis en vente ce mardi soir. Et on est heureux de pouvoir annoncer que les résidents des communes de Boussu et Dour mais aussi d’Hensies, d’Honnelles et de Saint-Ghislain profiteront de prix préférentiels.”

Trois “vagues” de préventes seront ainsi proposées en mai, juin et juillet. “Les festivaliers qui feront l’acquisition de leurs tickets lors de la première vague bénéficieront d’une réduction de pratiquement 50 %. Cette collaboration avec les communes nous permet de proposer des tarifs à prix abordables pour que tout le monde puisse profiter du festival mais permet également aux citoyens de se l’approprier.”

Côté programmation, les organisateurs promettent toujours d’autres noms d’envergure. “On annoncera prochainement d’autres artistes nationaux et internationaux tout en misant toujours sur la découverte et la mise en valeur d’artistes de niche.” Samedi, la programmation fera par exemple la part belle aux DJ hardstyle. Deux d’entre eux, “connus dans le monde entier”, assureront notamment la tête d’affiche.