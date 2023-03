Hornu : 3 200 patients suivis chaque année à la clinique du sommeil d’EpiCURA

Inaugurée en mars 2021 sur le site d’Hornu, la clinique du sommeil centralise désormais les activités d’EpiCURA liées à la médecine du sommeil. Ce regroupement vise notamment à faciliter le trajet de soins du patient et à renforcer son bien-être. Avant ce rassemblement, deux centres du sommeil coexistaient sur les sites d’Hornu et de Baudour.

”Cette fusion a néanmoins nécessité une réorganisation du travail en raison de l’installation dans des locaux neufs, de l’augmentation des activités, de l’ouverture des lits supplémentaires et de l’élargissement des plages horaires”, notent le Docteur Charbel EL Khawand, responsable médical, et Micheline Delfosse, coordinatrice des soins infirmiers.

”Cette adaptation est constante et l’organisation est encore optimisée jour après jour mais une dynamique positive s’est emparée de toute l’équipe depuis la prise de possession du nouveau service”, ajoute cette dernière. Le rassemblement des activités a nécessité le renforcement des équipes infirmières, administratives et paramédicales (9 ETP supplémentaires) afin de répondre aux normes de l’INAMI.

Une équipe médicale pluridisciplinaire veille désormais au développement d’une approche personnalisée pour la prise en charge des principaux troubles rencontrés en médecine du sommeil. Citons le syndrome d’apnées obstructives du sommeil, les mouvements anormaux au niveau des membres inférieurs, les parasomnies, l’insomnie ou encore l’hyper somnolence diurne. ”Nous avons des médecins référents avec des compétences spécifiques dans plusieurs spécialités : pneumologie, neurologie, psychiatrie, ORL et stomatologie”, précise le Dr Charbel EL Khawand.

L’unité est aujourd’hui composée de huit lits et de locaux de consultations. “Les patients sont séduits par le calme et la sérénité du nouveau service, pensé pour leur offrir un environnement accueillant.” Après deux années de fonctionnement, malgré les quelques difficultés rencontrées et des périodes d’adaptation en raison de la pandémie Covid-19, le service enregistre donc une augmentation importante de son activité.

Aujourd’hui, on dénombre ainsi plus de 3200 patients suivis pour un syndrome d’apnées obstructives du sommeil conventionnés par leur mutuelle pour une nCPAP ou une orthèse d’avancement mandibulaire. “Le bilan dépasse nos espérances. Avec beaucoup d’humilité nous sommes devenus, dans la région et au-delà, un service de référence en médecine du sommeil. Celui-ci va poursuivre son développement avec des projets innovants qui verront le jour prochainement”, annonce le Dr Charbel EL Khawand.