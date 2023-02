Les chimiothérapies bientôt préparées directement sur le site EpiCURA d’Hornu

“D’une superficie d’environ 150 m², la toute nouvelle unité de production des cytostatiques, à la pointe de la technologie, est plus sécurisée, plus moderne, et optimise les flux. Il s’agit de l’un des chantiers de Crescendo, notre plan médico-infrastructures, qui a pour objet la rénovation des sites hospitaliers d’Ath, Baudour et Hornu selon un projet concret, réaliste et modulable”, explique-t-on du côté du groupe hospitalier.

La localisation du service au cœur de l’hôpital de jour oncologique d’Hornu comporte de nombreux avantages : elle permet d’éviter les transferts des cures depuis la pharmacie de Baudour où elles étaient produites auparavant, elle offre un gain de temps aux patients en hôpital de jour à Hornu qui ne doivent plus attendre le transfert de la cure, elle facilite la communication et la collaboration entre médecins, infirmiers et pharmaciens et, enfin, elle permet le contact entre le pharmacien et le patient.

“L’acquisition de 4 nouveaux isolateurs pour la préparation des cures est aussi une plus-value pour EpiCURA. La production sous isolateur confirme la volonté d’offrir une médecine moderne et anticipe les normes PIC’s, les exigences de qualité en la matière qui seront d’application en 2026. Par ailleurs, le débit actuel de production de l’institution ne mobilise pas l’ensemble des isolateurs, mais la volonté est aussi de travailler en réseau et de proposer, dans le futur, à d’autres hôpitaux de délocaliser la production de leurs cures au sein de la nouvelle zone cytostatique d’EpiCURA.”

À terme, l’UCPC sera composée de 11 personnes : huit assistants pharmaceutico-techniques spécialisés en production stérile et trois pharmaciens. “L’équipe porte un intérêt particulier aux produits cytostatiques, à leur manipulation et aux normes de sécurité qui en découlent. Cependant, ses membres sont formés à la pratique de manière intensive depuis quelques semaines. La formation spécifique et l’entraînement continu sont nécessaires pour apprendre le nouveau processus, les changements de rythme et les adaptations lors des manipulations.”

La fonction d’assistant pharmaceutico-technique spécialisé dans la préparation des cytostatiques a d’ailleurs été spécialement créée à EpiCURA, dans le cadre du lancement de l’UCPC. “Sa mission principale est de fabriquer, reconstituer et délivrer des médicaments stériles et non stériles cytotoxiques afin de fournir aux soignants et aux patients des médicaments de qualité répondant aux exigences légales dans les délais demandés.” Le pharmacien assure quant à lui in rôle de gestion et de vérification de toute la chaîne logistique des traitements et un rôle de support pour les assistants, infirmiers et médecins.

Jusqu’à maintenant, les cures étaient produites sous flux laminaires, directement au sein de la pharmacie de Baudour.