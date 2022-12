Le Centre Sportif du Grand Hornu en difficulté : il ne peut prétendre à aucune aide financière

“Le centre n’est plus du tout chauffé, l’asbl qui gère la salle étant incapable de payer sa facture d’électricité”, a exposé le député. “Dans ce centre, il y a des sportifs, des enfants qui pratiquent le karaté pieds nus, alors que les températures extérieures sont maintenant sous zéro degré. Et il ne s’agit pas d’un cas isolé. De nombreux centres et clubs sportifs font face à des factures qui explosent et expriment des craintes pour l’avenir.”

Et de citer un autre exemple : “Au club de foot du Roeulx, malgré une équipe en première provinciale, l’entraîneur n’organise plus qu’un entraînement par semaine sur un demi-terrain pour limiter les dépenses d’éclairage. Dans une telle situation, il dit ne pas donner cinq ans au club de foot. En plus de toucher les clubs et les centres sportifs, ces difficultés vont se répercuter sur les gens qui viennent y pratiquer leur sport.”

En effet, certains clubs ont d’ores et déjà augmenté leurs cotisations. D’autres devraient suivre afin de compenser l’explosion de leurs factures énergétiques. Le député s’est dès lors enquis des aides disponibles pour ces clubs en difficulté. “Au-delà des multiples questions et critiques que nous avons sur ces aides et les conditions sous lesquelles celles-ci doivent être abordées, j’ai une question simple : quand ces aides seront-elles accessibles et pourquoi ne le sont-elles pas encore ?”, a-t-il lancé à la ministre.

Cette dernière a cependant expliqué que le centre sportif du Grand-Hornu ne dispose pas d’une reconnaissance “en qualité de centre sportif local ou centre sportif local intégré” organisant la reconnaissance et le subventionnement de ceux-ci. “L’administration générale du sport (AGS) va prochainement informer les cercles affiliés aux fédérations et associations sportives reconnues des modalités leur permettant d’obtenir une avance remboursable afin de faire face à une augmentation justifiée de leur facture énergétique”, a-t-elle ajouté.

Cette avance pourra être convertie en subvention à partir du 1er janvier 2024 selon certaines conditions “établies dans un cadre équilibré de soutien aux clubs et de contrôle des dépenses publiques.” La ministre a par ailleurs rappelé l’ensemble des démarches à entreprendre et les conditions à remplir pour espérer une aide financière. Aide à laquelle ne peut pas prétendre le centre hornutois.

“Les explications relatives aux conditions nécessaires pour obtenir de l’aide confirment qu’un pan entier du monde sportif se situe dans une zone grise et ne peut compter ni sur l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ni sur celle de la Région wallonne”, déplore John Beugnies, qui avait déjà questionné le ministre des infrastructures sportives, Adrien Dolimont. “Il nous a répondu qu’il s’occupait des infrastructures sportives et non de la gestion des centres sportifs. C’est lui qui nous a incités à nous tourner vers la Fédération Wallonie-Bruxelles.”

Sans plus de succès, donc. “Le centre sportif du Grand-Hornu ne répond apparemment pas aux conditions pour obtenir de l’aide. Je sais que vous êtes ministre des Sports, mais il faut arrêter de vous renvoyer la balle les uns les autres, car des clubs sont en train de mourir et ne savent comment s’en sortir. Les sportifs qui ne pourront plus pratiquer leur sport paieront les pots cassés. Nous ne pouvons pas l’accepter”, a conclu le député montois, sans pour autant qu’une solution ne puisse être dégagée pour le club.