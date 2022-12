Deux mois de retard supplémentaires pour les travaux de rénovation de la place de Boussu : la commune va appliquer des sanctions

“On attend impatiemment que la firme en charge des travaux commence le chantier”, indique Jean Homerin. “Elle doit normalement arracher les arbres de la place communale pour commencer les fouilles pour enfin pouvoir dire que ça y est, la rénovation de la place a commencé. Le début du chantier était normalement prévu pour le 15 octobre. Près de deux mois plus tard, rien n’est encore fait. ”

Une situation qui n’a pas de quoi réjouir l’échevin et les autres membres du collège communal. Ces derniers pensent d’ailleurs à d’éventuelles sanctions. “Nous commençons à râler. La commune va donc appliquer des amendes”, poursuit Jean Homerin. “La firme essaye de justifier ce retard mais à partir du moment où elle accepte le marché, c’est à elle d’en assumer le bon déroulement. Elle nous dit qu’elle a deux chantiers à réaliser en même temps mais c’est leur problème. Elle a accepté le marché et doit donc désormais le mettre en œuvre. Un problème de marché, désormais résolu, est également survenu pour le patrimoine. Cela a aussi provoqué du retard. Au niveau des subsides, nous ne pouvons toutefois pas nous permettre d’attendre trop longtemps. ”

La situation devient donc urgente du côté de Boussu. Pour rappel, durant les 60 premiers jours du chantier, des fouilles seront organisées par l’Awap (agence wallonne du patrimoine) afin de vérifier si des vestiges historiques sont enfouis ou non près du kiosque de la place. La rénovation complète de la place et la création de deux plateaux de sécurité, en face de la maison communale et à proximité de la ruelle proche de l’école du Centre Boussu sont également prévues. Les arbres existants seront quant à eux enlevés mais replantés au sud, à l’est et à l’ouest de la place, de telle façon que la maison communale sera dégagée et mise en valeur. L’hydrocarboné actuel qui recouvre la place sera remplacé par de la pierre.

Ajoutons encore qu’un point d’eau sera à disposition à proximité de la nouvelle zone de parking, que du mobilier urbain contemporain sera accessible aux abords de la zone de parking et aux endroits stratégiques de la place.