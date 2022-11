Au Cora d’Hornu, des caisses "papote" permettent de recréer du lien entre clients et personnel

“Nous avons modifié notre système d’encaissement afin de permettre à tous les profils de clientèle de s’y retrouver”, explique Luc Janssens, directeur du Cora d’Hornu. “Nous avons dédié quatre espaces de caisse à la papote, qui garantissent davantage de convivialité. Elles sont destinées aux personnes qui souhaitent prendre leur temps, qui ont besoin de contact avec les hôtesses de caisse. On y retrouve justement nos caissières “star”, celles qui ont le contact aisé. ”

"Une idée géniale"

À peine installées, ces caisses ont déjà trouvé leur public. “On constate que les plus gros caddys y transitent et qu’on y enregistre les plus gros chiffres d’affaires. Elles répondent à un besoin, on en a la preuve. Et le public qui s’y retrouve n’est pas nécessairement âgé. Ce sont des personnes qui ont le temps ou l’envie de prendre le temps”, insiste encore le directeur.

“Je viens de faire des courses au Cora à Hornu… Peu à peu, je me réconcilie avec cette “hypersurface au format belge”. Ils ont eu une idée géniale d’ouvrir une “caisse papote” pour des gens qui ne sont pas stressés, qui ne courent pas dans tous les sens, qui sont souriant et qui prennent le temps de vivre. Caissière ultra-sympathique et joviale. Cela manque cruellement dans d’autres enseignes”, écrit un internaute.

“La dame qui était à cette caisse à 11 h 30, si j’étais responsable des RH dans la distribution, je l’engage immédiatement avec une augmentation de 25 % car elle fidélise des clients qui, a priori, ne sont pas favorables à la grande distribution”, poursuit-il. Des commentaires que partagent d’autres clients, qui ont eux aussi relaté leur expérience avec ces caisses d’un nouveau genre, qui n’existent pour l’instant que le site d’Hornu.

En complément des caisses plus "traditionnelles"

On notera que ces espaces de papote ne remplacent pas les caisses plus traditionnelles. “Elles s’ajoutent à celles gérées par des hôtesses de caisse de manière classique et aux systèmes de self-scanning. Les personnes qui recherchent un tout petit peu de contact ou celles qui n’en recherchent pas du tout et qui souhaitent aller aussi vite que possible peuvent donc être satisfaites. On analyse beaucoup les profils de notre clientèle afin de répondre à ses attentes. ”

Pour le coup, le pari semble gagné.