"Aider les gens, c’est une seconde nature pour moi" , confie d’emblée Basile. Le jeune Basile mais aussi Kenza, Séléna, Ilhan, Jawed et Eros, élèves de 5e année secondaire de technique et professionnelle du lycée provincial Hornu-Colfontaine, ont été élus membres de l’Assemblée des jeunes de la province de Hainaut (lire ci-contre). Ces six adolescents motivés, âgés de 16 à 18 ans, se sont portés volontaires pour représenter leur école industrielle et de proximité qui compte plus de 800 élèves sur deux implantations à Hornu et Colfontaine dans le Borinage. "Le projet porté par les représentants de l’Assemblée des jeunes de notre école a pour but d’inscrire notre établissement dans une démarche solidaire (appel aux dons, offre de services gratuits), promotrice de bien-être et ouverte sur le monde extérieur (aménagements des espaces, ouverture vers un public extérieur, partage des espaces publics)" , résume Aline Louvrier, professeure de français.

Si les projets ont été ralentis par la pandémie, l’Assemblée des jeunes a conçu un programme solide d’actions concrètes. "La collecte de dons en novembre et décembre a été un succès, se réjouit Kenza. Nous avons réalisé des affiches et les avons diffusées dans l’école et sur les réseaux sociaux." Les boîtes à chaussures de dons (vêtements d’hiver, produits d’hygiène, denrées non périssables), emballées de papier cadeau, ont été distribuées à des personnes sans abri à Mons et à des personnes précarisées via deux associations locales très actives, la Petite Maison du Peuple de Colfontaine et au Centre Saint-Vincent de Paul, Le Moulin de Vincent à Hornu.

Un projet innovant qui met en avant la solidarité de tous les jours, liée aux besoins essentiels.

Un service pour un don

Prochaine étape: organiser une journée d’entraide et de solidarité pour valoriser les sections qualifiantes de l’école à travers des ateliers de bien-être et d’entraide. Les élèves proposeront une coupe de cheveux, des soins esthétiques, des animations pour les enfants, des petits entretiens automobiles et la préparation du contrôle technique, le lavage de voitures. L’originalité? Tous ces services seront rendus en échange de dons pour des associations luttant contre l’exclusion sociale. " Ce projet est innovant car il valorise une économie de la récupération dans l’échange. Il est aussi solidaire: il met en avant la solidarité de tous les jours, liée aux besoins essentiels." Enfin, les élèves et leurs enseignants ont conçu les plans d’aménagement de deux espaces conviviaux. Sur l’implantation de Colfontaine, un espace de récréation et de détente dans le parc de l’école et un mur solidaire (mur à dons) sera ouvert au public. Et un espace récréatif pour enfants devrait prendre place à Hornu. "Nous avons imaginé un mur de la gentillesse, un espace à dons qui sera réalisé par les sections du bâtiment à Hornu et à Colfontaine, précisent les élèves. Nous aimerions que les habitants du quartier puissent profiter des espaces verts de l’école."

LPHC Hornu-Colfontaine - https://www.etudierenhainaut.be