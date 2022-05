Voilà le pitch de "A Belgian Crime". Et puisqu'on parle d'un crime à la belge, c'est forcément décalé. Le tout prend la forme d'une comédie musicale créée par un Montois et un Bruxellois, Tom Wuidar et Antoine Duwaerts. Tous deux sont sortis de l'IAD en 2016.

Ces deux partenaires de crime ont déjà commis une trilogie de courts-métrages primée en festivals ainsi que plusieurs petits projets audiovisuels indépendants. En 2020, ils se lancent dans une nouvelle aventure avec cette comédie musicale présentée pour la première fois au centre culturel de Boussu.

Du beau monde a été convoqué sur les planches pour l'occasion: Jacky Beugnies, Magali Smets, Renato Mulone, Caroline Gondry, Florent Saponaro, Camille Troquet, Cyril Plisnier, Mathilde Lhote, Rémy Blondeau, Olive Dangreau, Vincent Copin, Louise Bauchet, Lisa Beugnies et Claire Tonglet constituent ainsi le casting de ce Belgian Crime. Au final, deux heures de musique, de chants, d'humour et de drame pour divertir le public le temps d'une soirée.

Un petit bijou à découvrir donc les 27, 28 et 29 mai ou les 3, 4 et 5 juin au centre culturel de Boussu.