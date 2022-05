Boussu: des mineurs tentent de fuir la police Boraine à bord d’une voiture volée

"Le 5 mai dernier peu avant 13h notre dispatching a été informé qu’une marque d’immatriculation, signalée dans le cadre d’un dossier de vol, venait d’être scannée par une caméra ANPR et que le véhicule se trouvait sur notre territoire", indique la zone de police Boraine. "Très rapidement, l’information a été transmise aux patrouilles et c’est ainsi qu’une équipe du Service Intervention a repéré le véhicule à la Route de Mons à Boussu. Lorsque la patrouille a souhaité procéder au contrôle de la voiture et de ses trois occupants, elle s’est heurtée à un refus d’obéir aux injonctions."

Une course-poursuite a alors débuté. Des renforts ont été demandés pour mettre fin à la cavale du conducteur du véhicule qui, lors de sa fuite, a commis de nombreuses infractions et mis la vie des autres usagers en danger. La voiture finira par emprunter une impasse et, se retrouvant coincée, elle sera abandonnée par ses occupants qui prendront la fuite pédestrement. Le conducteur sera très vite interpellé par les policiers.

Sur place les équipes du Service Intervention et Circulation Routière ont pris en chasse les deux passagers en fuite. La team drone de la zone sera aussi appelée en renfort et son intervention permettra de localiser et d’interpeller un autre fuyard. "Les deux personnes ont été ramenées dans nos locaux. Elles s’y sont montrées peu collaborantes, refusant même de donner leur identité. Quelques recherches dans nos bases de données permettront de les identifier et de découvrir qu’ils sont mineurs. Leurs parents ont alors été prévenus pour permettre leur audition et les présenter à un Juge de la Jeunesse. L’enquête se poursuit pour identifier le troisième occupant du véhicule", conclut la police Boraine.