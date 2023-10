Un concours de nouvelle pour célébrer les 20 ans de la reconnaissance du Carnaval de Binche par l’UNESCO

Que faisiez-vous le 4 mars 2003 à 3h du matin ? Ou que ferez-vous le mardi 10 février 2043 ? Ces questions, le Musée du Carnaval et du Masque les pose à tous les amateurs du folklore binchois. Ces dates correspondent à deux Mardi Gras. Le premier, il y a 20 ans, année de la reconnaissance par l’UNESCO du Carnaval de Binche comme patrimoine immatériel. L’autre, dans 20 ans. Pour célébrer cet événement, le Musée du Carnaval et du Masque a lancé un concours de nouvelle qui a pour thème les deux questions posées plus haut. “Celui de 2003 est pour les adultes, l’autre, pour les moins de 18 ans”, nous explique Axelle Byster, responsable de la communication du musée. “Nous ne savions pas quoi faire pour nous montrer originaux et l’idée du concours de nouvelle est venue sur la table.”