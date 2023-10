Zone de police de Binche-Lermes : les agents de la brigade VTT veillent

Les agents à vélo sont aussi appelés pour des missions qui demandent plus de discrétion. “Si on nous signale des délits ou des agissements suspects dans des parcs par exemple, on enverra toujours une patrouille à vélo qui aura plus de chance de prendre en flagrant délit les individus car nous n’avons pas de sirène ni de gyrophares.”

En plus de cette fonction de patrouille, les agents à vélo ont en quelque sorte remplacé les agents qui effectuaient dans le passé des patrouilles pédestres. “Lorsque nous patrouillons à vélo, nous sommes pus souvent interpellés par les citoyens que lorsque nous nous trouvons dans un véhicule de police. La proximité est un de nos atouts.”

En plus de ces missions de patrouille, les agents de la brigade VTT ont des missions de prévention. “Nous travaillons avec l’association Pro-vélo dans plusieurs écoles de l’entité binchoise pour aider les enfants à mieux appréhender la route notamment lorsqu’ils circulent à vélo. on leur apprend les bases de la circulation sur la voie publique ; les feux, les priorités de droite, les ronds-points etc… Le but, c’est que l’enfant, à la fin de la formation, soit autonome sur la route.”

En tout, la zone dispose de six vélos actuellement, 4 classiques et deux électriques et les agents patrouillent toute l’année en vélo, même en hiver. Prochainement, vu la fusion des deux zones de police et l’augmentation de la surface du territoire à couvrir, deux nouveaux vélos électriques viendront se rajouter dans le garage de la zone de police Binche-Anderlues.