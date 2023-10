Elections communales 2024 à Binche : Natacha Leroy, pour la première fois tête de liste de la liste MR-CI

En 2018, par le biais du nouveau décret qui imposait un tiers des élus féminins au sein d’un collège communal dominé par le PS, c’est Natacha Leroy et non Jérôme Urbain qui y avait pris place. Fort de cette première expérience à la tête d’un échevinat, la Binchoise tirera la liste MR-CI lors des prochaines élections. “Nous voulons avoir un programme fort qui relaie au mieux les propositions des citoyens”, nous a confié Natacha Leroy. “Nos ambitions sont de gagner les élections et d’augmenter encore notre magnifique score de 2018.”

La liste sera composée à la fois de bâtonniers du MR local comme Fred Maghe, Benoît Deghorain ou encore Alexandre Rombaut mais aussi de citoyens. “Nous estimons qu’ils sont une force de propositions, une force d’expériences et ont un ressenti que nous avons un peu moins. On veut donc les mettre au cœur de notre programme.”

Parmi ces citoyens, citons Valérie Cordisco, 49 ans, enseignante de formation et nouvellement indépendante, qui occupera la 3e place sur cette liste d’ouverture. “J’ai toujours adoré ma ville et je suis ravie de rejoindre une équipe jeune et dynamique”, explique celle qui est enseignante depuis 28 ans. “Je suis vraiment très motivée à l’idée de m’engager avec eux dans cette aventure.”

Quant à lui, le programme du parti libéral se situe dans la continuité de celui mis en place en 2018. “Lors de la dernière mandature le MR-CI n’a pas fait que de la figuration au sein du Collège communal. Parmi les 323 points qui figuraient dans notre programme, nous avons réussi à mettre en place 85 %”, continue Natacha Leroy. “Par exemple, la mise en place d’un système de caméras de surveillance mobiles pour favoriser la répression de la délinquance environnementale ; la réalisation à différents endroits de zones d’immersion temporaire qui permettent de lutter contre les inondations ; un plan de rénovation de voiries conséquent ; un système de vidéoprotection performant aux endroits sensibles ; des investissements sécurisants des routes sur toute l’entité ou encore les gobelets réutilisables lors des festivités.”

Pour pousser la liste, on retrouvera en 31e position Jérôme Urbain, échevin entre 2006 et 2018. “J'ai longuement hésité à me représenter cette année car je suis très pris par mes activités professionnelles”, a expliqué le patron de la Plus Oultre Distillery qui produit notamment le Gin de Binche. “Si l’énergie nécessaire à tirer une liste me manquait, mon engagement politique est toutefois intact et je n’avais pas encore envie de quitter le navire.”