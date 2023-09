La locataire peu scrupuleuse laisse la maison de Jennifer dans un état déplorable à Binche : “il y a des animaux morts au sous-sol…”

La maison a été laissée dans un état déplorable... ©D.R.

Le pire se trouve probablement à la cave où l’ex-locataire peu scrupuleuse a laissé une bonne centaine de sacs poubelles remplis d’ordure. Voire pire. “Ils ont laissé une cage avec un hamster mort à l’intérieur. Il y a probablement d’autres animaux morts au sous-sol car les voisins m’ont signifié que mon ancienne locataire possédait de nombreux chats qu’elle gardait à la cave.”

Plus qu’une maison, un symbole

Tout avait pourtant bien commencé dans la relation propriétaire-locataire. “J’ai acheté cette maison toute seule en 2015 après une séparation. J’y ai effectué des travaux dont j’étais fière. J’ai ensuite rencontré quelqu’un mais je ne me voyais pas vendre ma maison. J’avais alors décidé de la louer à cette dame qui avait mon âge et qui avait aussi traversé des périodes difficiles avec, m’avait elle dit à l’époque, ses trois filles. J’avais confiance en elle. À plusieurs reprises, elle m’avait signifié qu’elle aurait du mal à payer son loyer et à chaque fois, on avait trouvé des solutions.”

En août, Jennifer s’inquiétait car elle n’avait pas reçu son loyer. “J’ai alors tenté de la contacter mais sans succès et j’ai rapidement appris par le voisinage qu’elle avait déménagé… un mois plus tôt sans me prévenir. Outre les ordures, ils ont laissé des meubles, des cartables remplis. Un peu comme s’ils étaient partis dans la précipitation.”

Après avoir contacté la Justice de Paix, forcé l’expulsion de son ancienne locataire, et fait remplacer les barillets de la serrure, Jennifer Horlait a déchanté lorsqu’elle a ouvert la porte. “Tous les ans en septembre, on faisait l’état des lieux et, alors que tout allait encore bien en 2022, tout semble s’être dégradé en un an. Elle a probablement été la victime de mauvaises influences car c’était une femme bien au départ.”

Pour Jennifer, qui regrette amèrement s’être fait gruger de cette façon, il n’y a pas d’autre solution que de tenter de remettre en état sa maison. “Je ne sais pas encore si je la relouerai, mai alors en passant par une agence, ou si je vais la vendre, ce que je voulais éviter au départ car cette maison représente beaucoup pour moi.”