Le projet des Ateliers des Remparts à Binche toujours d'actualité : "nous ne l'abandonnerons pas"

En janvier dernier, le Conseil d'Etat décidait de suspendre le permis accordé à un groupe de promoteurs pour la concrétisation du projet des Ateliers des Remparts à Binche qui comprend la création de 8 000 m² de commerces, de 160 logements et de 400 places de parking. La raison de cette suspension est à chercher dans l'acharnement des riverains à ne pas accepter un projet qui leur semble démesuré. Plus de huit mois après cette suspension, la situation est toujours au point mort mais le permis n'a pas (encore ?) été annulé. "A la fois la Région, qui avait accordé le permis, et les promoteurs ont répondu aux questions du Conseil d'Etat qui a actuellement toutes les cartes en main pour prendre une décision", nous explique Ulrich Bartolas, un des promoteurs du projet. "Nous sommes donc dans l'attente de cette décision qui ne devrait pas tomber avant le mois de janvier selon les meilleures estimations de nos avocats."