La Montoise Camelione, ancienne candidate à The Voice France et professeure de chant pop à Binche, sort son premier single

Depuis toute petite, elle baigne dans la musique. Cette fois ça y est, la jeune Montoise Laura Quenon alias Camelione, qui a déjà participé à The Voice France en 2021, fait le grand plongeon en sortant son tout premier single. Un titre très personnel qui parle du mal-être que les gens peuvent ressentir face à la société actuelle très exigeante. “C’est un texte qui date de mon adolescence durant laquelle je manquais de confiance en moi après, notamment avoir subi du harcèlement intensif”, explique la jeune femme de 22 ans aujourd’hui bien dans ses baskets. “L’idée était de faire taire les voix qui sans arrêt me rabaissaient à cette époque, des voix parasites qui me prenaient la tête littéralement.”