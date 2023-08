Kévin, de Quaregnon, perd la vie poignardé par son frère à Binche : ses proches lancent une cagnotte pour payer les funérailles

Le tout devant la compagne de Kévin et leur fils de 9 ans.

Toujours d’après Sudinfo, l’homme a subi deux lourdes opérations suite au drame mais a été déclaré en état de mort cérébrale le lendemain. Le geste du frère de Kévin pourrait être expliqué par des problèmes psychiatriques. “Logan est suivi par un psychiatre car il est bipolaire. Il avait bu et n’avait probablement pas pris son traitement ou justement, peut-être l’a-t-il pris et le mélange avec la boisson n’a rien arrangé… Je ne comprends pas… Ils avaient une très bonne relation, fusionnelle. Ils n’avaient que deux années d’écart, ils ont passé toute leur enfance ensemble. Et même avant que cela n’arrive, ils ne faisaient jamais longtemps sans s’appeler.”

Pour offrir des funérailles dignes à Kévin, Marika, Lindsay et toute la famille, ont lancé une cagnotte. Victor, coiffeur et visagiste du salon “Total Look” à Jemappes tient en outre à mettre sa pierre à l’édifice lors d’une journée spéciale le 27 septembre.