Première édition du challenge entre la RUS Binche et l'Entité Manageoise en l’honneur de Fred Cicero, une des victimes du drame de Strépy

Les dirigeants des deux clubs ainsi que la famille de Fred Cicero ont été conviés à cette rencontre qui sera à coup sûr remplie d’émotions. “Nous avons préparé la salle VIP avec de nombreuses photos le représentant et un lâcher de ballons est également prévu. C’était vraiment quelqu’un de bien et il mérite qu’on lui rende hommage.”

Quant à l’actualité qui a vu Paolo Falzone, l’auteur du drame de Strépy être libéré sous bracelet électronique, Damien Schena a préféré s’abstenir de la commenter, préférant se concentrer sur le positif que représente l’événement de ce mercredi soir.

”Tu as tué mon homme”

Ce n’est par contre pas le cas de l’épouse de Fred Cicero qui a réagi violemment sur les réseaux sociaux quelques jours après l’annonce. “Par miracle oui je suis vivante mais regarde ce que tu as fait de moi”, s’est exprimée Pasqualina sur Facebook, accompagnant son post de photos prises peu après l’accident. “Ce que tu as fait subir à mes enfants mes parents. Tu as tué mon homme Frederic Cicero. Tu as privé mon fils de 3 ans de son papa et mis sa maman dans un état pitoyable sans savoir si elle survivrait. Toutes ses souffrances, inquiétudes, incertitudes que tu as obligées à vivre et à endurer à nos proches. Privé de droit de dire au revoir à mon homme car j’étais dans le coma. Impossible pour moi de l’accompagner ou d’organiser ses funérailles. Privée de mon rôle de maman pendant des mois. Tu m’as tout pris pour satisfaire ton désir de frimer et ton inconscience.”

Quant aux bénéfices réalisés lors de ce match de gala entre deux des plus grands clubs de la région du Centre, ils seront reversés à l’association des victimes du drame.