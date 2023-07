Les écuries de l’Espinette, un nouveau centre équestre à Buvrinnes : “C’est un peu un rêve qui se réalise”

Particularité des écuries de l’Espinette, elles sont centrées sur les enfants. “On sait que les chevaux peuvent avoir un effet bénéfique sur le bien-être des enfants et on essaye de pratiquer un peu d’hippothérapie avec eux. Ils ont un effet rassurant et peuvent les aider à rependre confiance en eux, à se concentrer.”

Une école de la vie

Les chevaux, c’est aussi un peu une école de la vie. “On privilégie chez nous l’entraide et la solidarité entre ceux qui ont déjà une petite expérience et ceux qui sont débutants. On essaye aussi de responsabiliser les enfants, même les tout-petits. Car pratiquer l’équitation, ce n’est pas que monter à cheval, faire un tour puis rentrer. Non, les chevaux, il faut s’en occuper avant, pendant et après. Les brosser, leur donner à manger, nettoyer les boxes etc...”

Aux écuries de l’Espinette, le bien-être du cheval, en plus de celui de l’enfant, est primordial. “Il n’est pas question de les laisser dans leur box toute la journée. Nos chevaux restent en prairie un maximum du temps. Si un cheval se sent bien, cela ne peut que favoriser leur travail avec les enfants.”

En août prochain, les écuries de l’Espinette organisent un stage et il reste quelques places. Rendez-vous sur leur page Facebook pour toute information.