Après 33 ans à la Maison des Plantes à Binche, Ann est prête à lâcher son bébé : “je cherche la bonne personne pour prendre la relève”

Trois décennies plus tard, Ann a décidé de remettre son commerce. “Mais attention, mon intention est de remettre mon herboristerie, pas de fermer ses portes. Car c’est un commerce qui fonctionne très bien et puis, je pense à mes clients qui ne sauraient plus où aller pour trouver leurs produits favoris. Certains viennent d’assez loin pour profiter de mon expertise, de mes produits. J’aurais pu dire stop, prendre ma retraite et tout arrêter mais je ne veux pas lâcher mon bébé sans être certaine que quelqu’un de compétent reprendra la relève. Si jamais dans un an ou deux, personne ne s’est manifesté pour reprendre mon magasin, je réfléchirai à son avenir mais pour le moment, j’espère que quelqu’un prendra la relève. J’ai déjà eu des visites de personnes intéressées cela dit. J’espère trouver la bonne personne.”

Des vacances

Car à 61 ans, Ann aspire à une vie plus paisible. “J’adore mon travail mais j’ai atteint l’âge de la prépension et j’aspire à plus de tranquillité. Mon compagnon vient de Nouvelle-Calédonie et l’idée serait de vivre là-bas la moitié de l’année et de profiter de la vie tant qu’on en a la santé. Je ne compte pas attendre jusqu’à mes 70 ans pour le faire.”

Depuis 33 ans, Ann a été témoin de la vie commerciale dans la rue Robiano où se trouve son magasin. “Il y a eu des hauts et des bas mais toujours une bonne dynamique. La période covid a, malgré tout, été très bonne pour les petits commerces. Ensuite, on est revenu dans une moyenne qui était normale.”