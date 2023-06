La N90 fermée une partie du week-end à cause des travaux de l’octroi de Bray

Du vendredi 9 juin (à partir de 20h) au dimanche 11 juin (vers 8h), la N90 sera ainsi fermée à la circulation entre le carrefour formé par la nationale avec la rue des Combattants et le giratoire situé au carrefour formé avec la N563/chaussée d’Estinnes et la chaussée Romaine à Waudrez.

Les usagers circulant sur la N90 entre Mons et Binche seront invités à suivre la déviation via la N40 et la N55 tandis que les usagers circulant sur la N90 et souhaitant rejoindre la N27, et vice-versa, devront emprunter la déviation via la N55, les rues de la Moussière, de Trivières, de la Croisette, de Bray, et la rue des Combattants.

Le moins d’impact possible

”Concrètement, ce chantier a permis d’aménager un giratoire à l’intersection de la N90 et de la N27 pour sécuriser la zone et fluidifier le trafic ; de prendre en compte les modes doux par l’aménagement de traversées cyclo-piétonnes et de réhabiliter deux quais de bus sur la N90 de part et d’autre du giratoire en les adaptant au PMR”, a communiqué la SOFICO. “Par ailleurs, afin d’impacter les usagers le moins possible, les opérations ont été coordonnées à un chantier à mener pour le compte de la SPGE qui a installé sous la N90 un collecteur d’égouts.”

Suite à cette intervention, le revêtement de la N90 a également été réhabilité sur 600m depuis le nouveau giratoire vers Mons. Depuis décembre 2022, le giratoire était accessible à la circulation.

Ce chantier représente un budget total d’environ € 3 millions dont près de € 1,905 million HTVA financé par la SOFICO et environ € 1 million financé par la SPGE.

Il est réalisé en collaboration avec son partenaire technique : le SPW Mobilité et Infrastructures. C’est l’entreprise WANTY qui a été désignée par marché public pour l’exécution de ce chantier.