Binche continue sa lutte contre les inondations en aménageant des zones d’immersion temporaire : 3,5 millions d'euros ont déjà été investis

De gros travaux d’égouttage ont entre-temps réglé provisoirement le problème mais il restait à trouver des solutions en amont pour contenir l’eau provenant des quatre bassins identifiés. Celui de la rue des Saules, ceux de la rue de la Résistance (amont et aval) et celui de la rue de Lobbes. “Ces quatre bassins, il faut les connecter les uns aux autres”, explique Laurent Arman, échevin des Travaux. “Dans chaque bassin, certains ouvrages doivent être réalisés pour améliorer les choses.”

Rue des Saules, dans le Ravel, un batardeau a ainsi été réalisé et placé il y a peu. Il s’agit d’un dispositif que l’on peut fermer en cas de prévision de fortes pluies qui va retenir les eaux. “Toujours rue des Saules, des aménagements du fossé ont été effectués de manière à ralentir les eaux et les boues qui dévalent la rue lors des fortes pluies. Un bassin d’immersion temporaire doit aussi être réalisé en amont de la rue des Saules. Il est destiné à retenir les eaux et à les évacuer plus lentement.”

3,5 millions d’investissement déjà

Un investissement de près de 360 000 euros qui se rajoutent aux 3,230 millions d’euros investis sur Waudrez pour lutter contre les inondations. “Ce sont des infrastructures pérennes en matière de lutte contre les inondations qui concernent des centaines d’habitations”, complète Laurent Devin.

Rue de Lobbes, ce sont quatre bassins successifs qui ont été réalisés pour un montant de 113 000 euros et qui offre un lieu inédit de promenade. Une autre zone de rétention d’eau a été réalisée rue de Lobbes pour 83 000 euros. Reste encore à effectuer l’aménagement d’une zone de rétention au Chemin des Vaches, à Waudrez, pour un montant de 85 000 euros.