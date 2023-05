Annie Houx va manquer à ses amis du Pavé Picard Binchou : “Elle avait un cœur énorme”

Annie, 71 ans, faisait partie de ceux et celles qui avaient créé l’asbl Pavé Picard Binchou en 1991. Très active dans le milieu associatif binchois, elle était institutrice de métier et donnait encore de temps en temps des cours de patois aux enfants de l’école des Arquebusiers à Binche. “C’était une dame fort comique qui avait toujours le bon mot au bon moment”, nous a confié Larissa Davoine qui côtoyait Annie Houx notamment lors des activités de Binche Loisirs. “J’ai aussi eu l’occasion de jouer avec elle dans une pièce de théâtre et j’en garde un très bon souvenir. Elle appréciait particulièrement, comme moi, lâcher de vannes en wallon. C’était une femme joviale qui marquait tout le monde.”

La rédaction de la DH Mons-Centre présente toutes ses condoléances à sa famille ainsi qu’à ses proches.