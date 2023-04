Jadis occupé par les sœurs de la Charité, il y a bien longtemps que le bâtiment, dont les pièces ayant une valeur architecturale seront conservées, n’a plus été occupé par qui que ce soit. “Les travaux d’élagage du vaste terrain sont terminés et ceux de déblayage et de curage viennent de débuter”, nous explique Nicolas Bughin, porte-parole du groupe Wanty qui est en charge des travaux. “Normalement ils devraient se terminer d’ici la fin 2023. Alors pourront commencer les travaux de construction proprement dits dont la durée a été estimée à 18 mois.”

Le petit château sera conservé et transformé en habitation unifamiliale de 5 chambres. ©Wanty

Les 47 logements prévus pourraient donc être livrés dans le courant de 2025.

C’est en 2016 que les sœurs ont définitivement quitté les lieux. Depuis, le couvent des “sœurs noires” se cherchait un avenir. Le nom du nouveau lieu ? “Domaine de Bona-Spes”. Les bâtiments sans valeur patrimoniale ni esthétique seront déconstruits tandis que le petit château que la plupart des Binchois connaissent de vue sera préservé et valorisé afin de devenir une habitation unifamiliale de 5 chambres. Les appartements comprendront entre une et trois chambres.

Un sentier qui mène au conservatoire

Quant au magnifique parc, situé en zone verte, il sera valorisé au profit des habitants du Domaine. . “Les avantages de ce Domaine sont nombreux. Il sera érigé dans un parc de plus d’1 hectare situé en plein centre de Binche et à proximité de la gare, le parc sera totalement réhabilité et un sentier piéton ouvert en journée et fermé durant la nuit sera créé vers le Conservatoire Communal de Binche, offrant un accès direct aux remparts et à la Brasserie Binchoise. Tous les avantages de la ville en pleine nature… Les travaux pourront ensuite débuter afin d’offrir une deuxième jeunesse à ce bâtiment historique.”