Binche : une capsule temporelle dans le Beffroi à ouvrir en... 2124, un message à laisser aux générations futures

Cette dernière contiendra les lettres de tous les Binchois qui voudraient participer à l'action ainsi que des objets laissés par toutes les classes de 5e et 6e primaires de l'enseignement communal. "De plus, 5 objets désignés par les Binchois seront également placés dans la capsule. Les Binchois peuvent dès à présent faire leurs propositions qui seront triées. Les vingt propositions qui seront revenues le plus de fois seront soumises au vote et cinq objets seront alors retenus pour être placés dans la capsule qui sera ouverte en 2124."

Se pose alors la question de savoir comment nos descendants vont-ils être mis au courant de l'existence de cette capsule... "En fait, les travaux réalisés cette années devraient tenir à peu près cent ans. Donc on compte sur les générations futures, lorsqu'elles réaliseront des travaux identiques, pour découvrir la capsule et l'ouvrir."

Les Binchois ont jusqu'au 25 avril pour laisser leurs lettres dans l'urne mise à leur disposition dans l'entrée de l'Office du Tourisme et jusqu'au 16 avril pour faire leur proposition, sur le site Internet de la Ville, quant à l'objet à déposer dans l'urne.