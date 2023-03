Coup de gueule contre le transport scolaire déficient à Waudrez : “Trop d’enfants sont privés d’école parfois pendant plusieurs jours”

Ce qui peut engendrer à son tour des soucis scolaires. “Nous sommes un établissement spécialisé et accueillons déjà des enfants qui sont en difficulté dans le réseau scolaire classique en plus d’enfants qui souffrent de troubles sévères liés à l’apprentissage. Donc des enfants qui ne peuvent pas fréquenter l’école pour une raison ou une autre accumulent du retard ce qui peut provoquer une certaine forme de décrochage scolaire.”

Les parents dépités

Pour les parents aussi, la situation est devenue intenable. “Ils sont de plus en plus nombreux à se plaindre d’une situation que moi-même, je déplore. Car ce n’est pas l’école qui organise le transport scolaire mais bien les TEC. Actuellement, nous n’organisons pas le transport scolaire, nous le subissons. Cette situation n’est pas neuve mais elle s’est particulièrement accentuée depuis la rentrée scolaire de 2022. Il est grand temps de solutionner tous ces problèmes qui ne font qu’empirer avec le temps. Je ne suis pas le seul à penser cela, de nombreux établissements issus du réseau libre sont d’accord avec moi et nous demandons l’organisation d’une table ronde pour trouver des solutions. Autant les réformes sur la qualité de l’enseignement sont en marge, autant le bien-être de l’enfant à spécificités devant fréquenter les écoles d’enseignement spécialisées, pour une majorité, grâce aux cars scolaires, est spolié et ne cesse de poser de plus en plus de problèmes à nous, chefs d’établissement.”

Du côté de la TEC qui coordonne le transport scolaire mais pas les convoyeurs, on nous indique que “même si certaines lignes ont dû être remaniées en début d’année scolaire suite au nombre croissant d’élèves, il n’y a pas eu plus de problèmes signalés concernant le transport scolaire pour cette école que d’ordinaire depuis le début de l’année scolaire.”