Après 50 ans de tambour, Jean-Luc Sporcq range ses baguettes à Binche : “je préfère arrêter tant que je suis encore au top de ma forme”

Il faut dire qu’un bon tamboureur, qu’il se trouve à Binche ou dans un village, se doit de toujours maintenir un certain niveau de qualité. “Le Mardi Gras à Binche, c’est 24h de tambour d’affilée et on ne peut pas se permettre de perdre en qualité donc il faut être en forme. Et pourquoi un gille de Ressaix ou d’Haulchin devrait-il avoir une moins bonne qualité de tambour ? On se doit d’être bon partout et tout le temps. Le souci c’est que parfois, il faut enchaîner soumonce le samedi et Carnaval le dimanche dès l’aube, ce n’est pas si simple de garder de la qualité de jeu et ce pendant toute la saison.”

Débuts chez les Pierrots

C’est en 1972 que Jean-Luc a donné ses premiers coups de baguette pour une société carnavalesque et c’était à Binche, avec les Pierrots. “J’avais 7 ans et je m’en souviens encore comme si c’était hier. Bien entendu, je n’étais pas un membre effectif de la batterie mais je faisais partie des extras. Chez les Pierrots, j’ai appris le métier, formé par le célèbre Willy Poelaert. Je suis issu d’une famille de musiciens dont je représente la quatrième génération et mon grand-oncle Albert était notamment tamboureur. Depuis tout petit, je me suis passionné pour cet instrument qui permet à tellement de gens de danser et de s’amuser.”

C’est à Ressaix lors du dernier week-end de mars et avec les Récalcitrants pour qui il est chef de batterie depuis plus de 30 ans, que Jean-Luc a décidé de donner ses derniers coups de baguettes de sa vie. “Cela risque forcément d’être compliqué émotionnellement parlant comme cela l’a été lors de mon dernier air joué avec les Réguénaires lors du dernier Mardi Gras.”

Lors de la prochaine saison carnavalesque, Jean-Luc pourra enfin profiter d’un samedi soir au coin du feu ou d’un dimanche en famille, ce d’autant plus qu’il a pris la décision de quitter la Belgique. “Je préfère un arrêt brutal et me couper totalement du monde que j’ai tant aimé et qui m’a tant donné.”