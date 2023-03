Ils ont créé un film d’animation lors du tout premier stage de Carnaval organisé par le Musée du Masque à Binche (Vidéo)

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le Musée international du Carnaval et du Masque à Binche n’avait jamais, jusqu’à cette année, organisé un stage de Carnaval destiné aux enfants, en tout cas pas lorsque le Carnaval avait eu lieu. Effectivement, la réforme du calendrier scolaire a permis de parer à cette incongruité lors de la deuxième semaine des vacances de printemps et, pour l’occasion, les animateurs n’ont pas manqué d’imagination puisque c’est carrément un film d’animation que les 14 enfants inscrits ont créé durant toute cette semaine. “On a la chance d’avoir dans notre équipe de communication une spécialiste de la vidéo qui nous a aidé à fabriquer ce petit film”, nous explique Marie Lempereur, responsable de la communication du Musée du Masque. “Il y a deux ans, on avait bien organisé un stage durant lequel, notamment, les enfants avaient appris à jouer du tambour mais c’était une année sans festivité et donc, c’est bien la première fois que l’on organise un stage de Carnaval une année “normale”. Lorsque le Carnaval avait lieu, auparavant, il était compliqué d’organiser quoi que ce soit mais grâce à la réforme du calendrier scolaire, cela a été possible.”