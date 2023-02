Les gobelets réutilisables, la grande nouveauté de ce Carnaval de Binche 2023 dans les cafés : “J’en ai perdu 2 000 !”

Décret régional oblige, les objets en plastique à usage unique sont ainsi interdits et ce, déjà depuis le 1er janvier 2021. Et pour la première fois de l’histoire du Carnaval de Binche, cette année, les gobelets réutilisables étaient donc la norme dans les cafés. La Ville avait lancé un marché public et avait même trouvé un fournisseur chez qui les cafetiers pourraient se fournir mais entre-temps, les brasseurs avaient décidé de fournir des gobelets en plastique réutilisable aux cafetiers binchois.